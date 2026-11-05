GlobalWafers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GlobalWafers präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GlobalWafers ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 484,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 464,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at