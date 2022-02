Globalwafers hält sich neues Siltronic-Angebot offen

München (Reuters) - Der taiwanische Chip-Zulieferer Globalwafers hält sich nach dem Scheitern am Widerstand der Bundesregierung einen neuen Anlauf zur Übernahme des Münchner Rivalen Siltronic offen.

Ein Sprecher von Globalwafers zog am Dienstag die Aussage zurück, wonach keine neue Offerte geplant sei. "Wir werden die Nicht-Entscheidung der deutschen Regierung analysieren und ihre Auswirkungen auf unsere künftige Investitionsstrategie prüfen", sagte er. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte die Frist verstreichen lassen, bis zu der die nötige Freigabe nach dem Außenwirtschaftsgesetz vorliegen musste, sich aber offen für einen neuen Antrag gezeigt.

GlobalWafers-Chefin Doris Hsu will am Sonntag (6. Februar) verkünden, wie sie die 4,35 Milliarden Euro investieren will, die der Siltronic-Kauf gekostet hätte. Denkbar ist der Bau einer Siliziumscheiben-Fabrik außerhalb Europas. Aus den USA werden die Taiwaner bereits heftig umworben.