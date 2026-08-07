GlobalWafers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GlobalWafers hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 481,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 7,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GlobalWafers 518,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at