GlobalWafers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GlobalWafers lud am 03.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GlobalWafers ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 467,2 Millionen USD – eine Minderung von 7,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 505,4 Millionen USD eingefahren.

In Sachen EPS wurden 0,490 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GlobalWafers 0,660 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 1,94 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem GlobalWafers 1,95 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

