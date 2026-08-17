Globalway, gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Globalway, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,83 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Globalway, noch ein Gewinn pro Aktie von -0,530 JPY in den Büchern gestanden.

Globalway, hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 970,1 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 846,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at