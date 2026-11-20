Globant Aktie
WKN DE: A117M8 / ISIN: LU0974299876
|
20.11.2026 21:12:33
Globant: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 19, 2026, Globant (NYSE:GLOB) announced that the annualized run rate of Glob.AI, its artificial intelligence platform, doubled in a single quarter to $106.6 million. The company is shifting away from billing traditional development hours toward outcome-based software delivery, which expands gross margins and locks in enterprise clients. Three things management said stand out.
Management raised its year-end revenue run rate target for Glob.AI to at least $130 million after client adoption accelerated. Software projects delivered through outcome-based AI pods generate gross margins roughly 10 percentage points higher than traditional IT billing.
Globant doubled its share repurchase authorization to $250 million through December 2027 to retire about 13.5% of outstanding shares. Management is funding the buyback using record year-to-date free cash flow of $125.9 million.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Globant S.A. Reg. Shs
|
18.11.26
|Ausblick: Globant mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: Globant mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Globant S.A. Reg. Shs
Aktien in diesem Artikel
|Globant S.A. Reg. Shs
|37,65
|2,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.