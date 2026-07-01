Globavend Holdings Aktie
WKN DE: A3EWQZ / ISIN: KYG3R39B1082
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01.07.2026 09:13:22
Globavend Holdings (GVH) Stock Surges Over 28% After Hours: Why Is It Moving?
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