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02.06.2026 06:31:29
Globe Civil Projects mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Globe Civil Projects hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,43 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,18 INR beziffert. Im Vorjahr waren 3,88 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,79 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,06 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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