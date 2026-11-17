Globe Civil Projects veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,970 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 1,16 Milliarden INR gegenüber 937,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at