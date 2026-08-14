Globe Civil Projects verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Globe Civil Projects stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,19 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,16 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 923,0 Millionen INR gegenüber 673,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at