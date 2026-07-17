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17.07.2026 06:31:29
Globe-ing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Globe-ing hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19,21 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 19,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Globe-ing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,76 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 107,17 JPY, nach 64,50 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Jahresumsatz wurde auf 11,51 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 8,26 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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