Globe-ing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Globe-ing hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 22,15 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Globe-ing noch ein Gewinn pro Aktie von 23,79 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Globe-ing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,21 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,66 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at