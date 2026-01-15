|
Globe-ing: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Globe-ing hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 31,02 JPY, nach 16,71 JPY im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Globe-ing 2,99 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
