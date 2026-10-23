Globe Life gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Globe Life ließ sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Globe Life die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,73 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Globe Life im vergangenen Quartal 1,60 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Globe Life 1,51 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at