Globe Life Aktie
WKN DE: A2PP68 / ISIN: US37959E1029
|
04.02.2026 22:42:52
Globe Life Inc. Announces Advance In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Globe Life Inc. (GL) reported a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $0.266 million, or $3.29 per share. This compares with $0.255 million, or $3.01 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.6% to $1.519 million from $1.466 million last year.
Globe Life Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.266 Mln. vs. $0.255 Mln. last year. -EPS: $3.29 vs. $3.01 last year. -Revenue: $1.519 Mln vs. $1.466 Mln last year.
