Globe Life präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Globe Life präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 USD gegenüber 3,05 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,60 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,48 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at