Globe Life präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Globe Life hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,52 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Globe Life einen Umsatz von 1,47 Milliarden USD eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 14,07 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 11,94 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5,99 Milliarden USD gegenüber 5,78 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at