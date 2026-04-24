Globe Life stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Globe Life hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,01 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,35 Prozent auf 1,56 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at