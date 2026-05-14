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14.05.2026 06:31:29
Globe Telecom gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Globe Telecom stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,60 Prozent auf 774,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 754,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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