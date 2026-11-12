Globe Telecom gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Globe Telecom hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Globe Telecom 0,590 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,94 Prozent zurück. Hier wurden 754,3 Millionen USD gegenüber 777,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at