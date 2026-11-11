Globe Telecom informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Globe Telecom hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 34,02 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 33,97 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,23 Prozent auf 46,68 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,36 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 35,01 PHP geschätzt. Der Umsatz war auf 48,51 Milliarden PHP geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at