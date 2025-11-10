|
Globe Telecom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Globe Telecom hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 33,97 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 39,29 PHP je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 44,36 Milliarden PHP in den Büchern – ein Minus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Globe Telecom 45,12 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 39,37 PHP je Aktie sowie einen Umsatz 45,16 Milliarden PHP prognostiziert.
