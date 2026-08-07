Globe Telecom präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Globe Telecom ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Globe Telecom die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 31,68 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 35,48 PHP je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 46,95 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 43,47 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 36,00 PHP prognostiziert, während der Umsatz bei 47,80 Milliarden PHP erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at