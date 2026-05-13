Globe Telecom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Globe Telecom hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Globe Telecom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 35,98 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 45,86 PHP je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,46 Prozent auf 45,71 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,76 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at