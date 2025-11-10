Globe Telecom verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Globe Telecom gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte Globe Telecom 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,49 Prozent auf 776,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 788,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at