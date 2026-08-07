Globe Telecom verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Globe Telecom hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Globe Telecom ein EPS von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,33 Prozent auf 769,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 772,4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at