Globe Telecom: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Globe Telecom hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Globe Telecom 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,78 Prozent auf 794,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 788,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,51 USD, nach 2,77 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,67 Prozent auf 3,10 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Globe Telecom 3,15 Milliarden USD umgesetzt.

