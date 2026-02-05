|
05.02.2026 06:31:28
Globe Telecom: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Globe Telecom hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Globe Telecom 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,78 Prozent auf 794,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 788,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,51 USD, nach 2,77 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,67 Prozent auf 3,10 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Globe Telecom 3,15 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow startet fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.