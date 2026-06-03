Globe Trade Centre gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Globe Trade Centre hat sich am 01.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Globe Trade Centre in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 62,7 Millionen USD im Vergleich zu 52,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at