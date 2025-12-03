XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-
Globe Trade Centre: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Globe Trade Centre äußerte sich am 01.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 59,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Kaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

