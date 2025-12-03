Globe Trade Centre: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Globe Trade Centre äußerte sich am 01.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 59,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at