Globe Trade Centre stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Globe Trade Centre veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent auf 62,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at