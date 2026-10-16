Globee: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Globee hat am 15.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,72 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 14,46 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 574,3 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 469,5 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at