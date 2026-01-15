|
Globee öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Globee lud am 14.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,43 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Globee ein EPS von 15,83 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 494,8 Millionen JPY – ein Plus von 24,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Globee 396,4 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
