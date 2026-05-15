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15.05.2026 06:31:29
GLOBERIDE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
GLOBERIDE hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
GLOBERIDE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,09 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,40 JPY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GLOBERIDE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31,45 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 29,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 240,06 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 208,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 126,96 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 123,98 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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