GLOBERIDE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GLOBERIDE hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 93,71 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GLOBERIDE 72,96 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 33,88 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at