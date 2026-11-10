|
10.11.2026 06:31:29
GLOBERIDE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
GLOBERIDE hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 99,02 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 93,71 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36,07 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,88 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!