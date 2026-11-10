GLOBERIDE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GLOBERIDE hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 99,02 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 93,71 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36,07 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,88 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at