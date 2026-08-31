31.08.2026 06:31:29

Globetronics Technology Bhd hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Globetronics Technology Bhd ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Globetronics Technology Bhd die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Globetronics Technology Bhd 21,0 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,8 Millionen MYR umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,080 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,020 MYR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 25,06 Prozent auf 80,45 Millionen MYR. Im Vorjahr hatte Globetronics Technology Bhd 107,35 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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