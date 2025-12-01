Globetronics Technology Bhd: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Globetronics Technology Bhd lud am 28.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Globetronics Technology Bhd in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 34,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,5 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 32,9 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at