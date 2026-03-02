Globetronics Technology Bhd veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Globetronics Technology Bhd hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 MYR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 MYR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Globetronics Technology Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 21,2 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,6 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 10,53 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at