Globetronics Technology Bhd: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Globetronics Technology Bhd hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Mit einem Umsatz von 16,9 Millionen MYR, gegenüber 25,0 Millionen MYR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,64 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at