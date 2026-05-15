Globex Mining informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Globex Mining hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 CAD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Globex Mining 0,6 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at