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16.11.2026 06:31:29
Globex Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Globex Mining hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,6 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Globex Mining einen Umsatz von 0,5 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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