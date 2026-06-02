GLOBRANDS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GLOBRANDS äußerte sich am 31.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,27 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 13,86 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 201,2 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GLOBRANDS 183,9 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at