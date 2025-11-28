GLOBRANDS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GLOBRANDS äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 13,79 ILS gegenüber 19,34 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 216,7 Millionen ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,9 Millionen ILS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at