GLOBRANDS lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 11,91 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GLOBRANDS 13,79 ILS je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat GLOBRANDS mit einem Umsatz von insgesamt 193,3 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216,7 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 10,80 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at