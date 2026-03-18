18.03.2026 06:31:28

Globus Maritime: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Globus Maritime veröffentlichte am 16.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Globus Maritime -0,100 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 54,78 Prozent auf 13,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 USD. Im Vorjahr waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44,21 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 34,87 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 0,220 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 42,40 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at

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