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18.11.2026 06:31:28
Globus Maritime: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Globus Maritime präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Globus Maritime in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,1 Millionen USD im Vergleich zu 12,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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