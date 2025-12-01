Globus Maritime verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Globus Maritime hat am 28.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 12,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at