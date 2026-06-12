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12.06.2026 06:31:29
Globus Maritime vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Globus Maritime ließ sich am 10.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Globus Maritime die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Globus Maritime -0,070 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 12,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 42,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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