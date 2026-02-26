|
26.02.2026 06:31:29
Globus Medical A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Globus Medical A hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Globus Medical A 0,190 USD je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,73 Prozent auf 826,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 657,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 2,94 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
