Globus Medica a Aktie
WKN DE: A1J2LY / ISIN: US3795772082
|
24.02.2026 23:56:11
Globus Medical, Inc. Reports Advance In Q4 Profit
(RTTNews) - Globus Medical, Inc. (GMED) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $140.59 million, or $1.03 per share. This compares with $26.50 million, or $0.19 per share, last year.
Excluding items, Globus Medical, Inc. reported adjusted earnings of $174.59 million or $1.28 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 25.7% to $826.42 million from $657.29 million last year.
Globus Medical, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $140.59 Mln. vs. $26.50 Mln. last year. -EPS: $1.03 vs. $0.19 last year. -Revenue: $826.42 Mln vs. $657.29 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Globus Medical Inc (A)
|
23.02.26
|Ausblick: Globus Medical A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Globus Medical A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Globus Medical A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)